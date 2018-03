Sem Piccini o plano B de Jesus sai furado

Jesus tinha em mente voltar a jogar com o italiano a central

Repetir a estratégia de três centrais utilizada no anterior jogo no Estádio do Dragão, para a Taça de Portugal, era a ideia de Jorge Jesus para esta noite. No entanto, a estratégia dependia da condição física de Piccini, que na altura deixou a sua habitual posição no lado direito a Ristovski e completou o trio no eixo, mas o italiano não recuperou (nem sequer viajou com a comitiva verde e branca para o Porto) e o tal plano B de JJ sai furado, já que o técnico não conta com o central André Pinto para um eixo a três.

Aliás, Piccini não só falha o jogo com o FC Porto (depois de perder Astana e Moreirense) como, ao que O JOGO apurou, pode ainda ser baixa mais alguns dias e assim falhar mais encontros (seguem-se Plzen e Chaves). Recorde-se que o camisola 92 está a contas com uma lesão muscular nos adutores da perna direita.

Sem Piccini, cai por terra a estratégia de 5x3x2, pelo que os leões deverão atuar no habitual 4x4x2. Bas Dost é também baixa para este encontro decisivo para o Sporting, pelo que o seu lugar deve ser ocupado por Doumbia. O miolo deve ser "reforçado" com a intensidade de Battaglia, de forma a que Bruno Fernandes suba no terreno e apoie o ganês. As alas devem ser ocupadas por Acuña e Rúben Ribeiro.