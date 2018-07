"Sem desesperar e sem conversas miserabilistas", diz José Peseiro

José Peseiro falou aos jornalistas na véspera da apresentação ao Sporting frente ao Marselha

O primeiro jogo: "O que vamos mostrar não é o que vamos mostrar no primeiro jogo da Liga. Sabemos o que podemos fazer neste momento, queremos muito vencer e jogar bem e ainda que as pessoas tenham vontade de nos ver. Queremos um estádio com gente unida e que tenham como único objetivo a defesa do Sporting. É momento de mostrar que estamos juntos e com tolerância para uma equipa que não está completa e com alguns atrasos. O mais importante para nós é o dia 12 de agosto"

Tempo no mercado: "Não queremos que seja prejudicial, por isso estamos a trabalhar. Não queríamos resolver as coisas de forma desesperada, queríamos que voltassem alguns jogadores que tinham rescindido e por outro lado que chegassem jogadores que venham para jogar, que venham dar mais qualidade. Mas também temos aqui jovens com muito valor. "

Mais tempo: "Não estamos no mesmo ponto que estão os outros, não digo só os candidatos, digo também as outras equipas. Temos mais 16 dias para estar no nosso melhor momento dia 12, sem desesperar e sem andar aqui com conversas miserabilistas. "

Eleições: "Sou o treinador de todos os sportinguistas, o que me foca fica é formar uma boa equipa e ganhar para já o primeiro jogo. Vejo todos os candidatos da mesma forma, mesmo aqueles que decidiram não dar o meu nome como futuro treinador. Sou o treinador do Sporting, assinei por um ano e mais um de opção. "