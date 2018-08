"Se não tivesse garantias de ser campeão não me metia nisto", atira Madeira Rodrigues

Pedro Madeira Rodrigues participou em debate com Rui Jorge Rego.

Ranieri, valores e formação: "Bordéus? É natural que treinadores da qualidade de Ranieri tenham muito mercado. É campeão, mas tem valores. Estou tranquilo. O Sporting precisa de gente de palavra, íntegra, e de uma filosofia para o futebol, com valorização de formação e do scouting de formação. O Sporting tem de renascer nessa área, que tem de voltar a ser a base. Se não tivesse garantias de ser campeão não me metia nisto. Mariano Barreto tem valores, não vai ser só coordenador do futebol profissional, será da formação também. Também gosto de Roberto Carlos... Ranieri terá um adjunto português que já trabalhou no Sporting, terá Delfim como team-manager. É uma equipa competente".

Mercado: "O Sporting é sempre atrativo, mas os grandes jogadores querem ser treinados por treinadores como Ranieri. É um perfil para atrair talento. O mercado de janeiro vamos tratá-lo com mais facilidade. Tenho pena ter visto saída de vários da formação, tenho pena de não ter estado na construção do plantel, mas teremos surpresas em setembro e em janeiro. Se estivéssemos lá agora há dois dias [Marchisio] era jogador do Sporting, mas já apareceu Mónaco, PSG, Atlético de Madrid. É difícil continuar livre em setembro".

Parcerias com outros clubes: "Jogadores da formação devem perceber que temos boa cultura de crescimento e depois aos 25/27 anos dão o salto. Fomos visitar Leipzig, Salzburgo, Dortmund, Liverpool... e vemos a possibilidade de parcerias, com direitos de preferência. Temos de limpar a mancha deixada por Bruno de Carvalho sobre como se tratam estas questões".

Sporting como um só: "É preciso mudança de mentalidades. Para mim é mau ter duas cabeças [Rui Jorge Rêgo e Paulo Lopo]. Confio em Mariano Barreto, terá condições, confiança, autonomia, mas dois presidentes... Basta ver o Belenenses. Esta conversa de SAD e clube faz-me confusão. Continuo a ver o Sporting como um só, é utopia ter 100% da SAD e esta confusão não ajuda".

Verdade desportiva: "Desde miúdo que me habituei a reagir mal a batota. Via-se muito na formação, em jogos nas Antas... Foi o FC Porto, agora o Benfica. Vamos lutar pela verdade desportiva. Temos de estar junto dos órgãos de decisão, pôr o dedo na ferida, pedir responsabilidades como fiz no caso do Bruma. As pessoas querem um futebol saudável. Época já começou com clima de queixinhas. Cashball não pode estar associado ao Sporting! Centralização de direitos de TV, temos de ajudar os mais pequenos. Ranieri/Roberto Carlos ajudam à internacionalização. Daqui a três ou quatro anos o futebol pode estar transformado, com ar respirável. Chega de gente que não merece estar no desporto em Portugal. Sou um idealista, não um romântico. Sinto apoio na Liga e FPF, está tudo interessado".

Finanças, Liga dos Campeões e mercado: "O Sporting precisa de 120 milhões de euros, vamos entrar com os tais 60 já e mais 30 para tesouraria, e em novembro mais 60. Vamos vender ações pelo triplo, se tivermos de o fazer. Sporting tem de ter facilidade na captação de receitas. Vamos arriscar para chegar regularmente à Liga dos Campeões. E tentar equilibrar com o mercado. Sporting tem de ter cultura de atrevimento e ambição, com equilíbrio".

Objetivos: "Núcleos e descentralização, alargar base de associados, aumento de receitas".