Schelotto envia mensagem a Bryan Ruiz e lembra momentos de "muita dor"

Capitão da Costa Rica voltou aos relvados e desempenhou papel importante na qualificação da Seleção para o Mundial da Rússia

A viver dias complicados no Sporting, sem jogar ou treinar com o grupo, Bryan Ruiz assumiu um papel decisivo no golo que qualificou a Costa Rica para o Mundial 2018.

Do lado de cá do Atlântico, um amigo e antigo colega de Ruiz no Sporting, Ezequiel Schelotto, não demorou a deixar uma mensagem de parabéns e apoio para o costa-riquenho, lembrando ainda os momentos difíceis que passaram juntos. "Deixa-me muito feliz este momento que estás a passar, depois de 'muita dor' que atravessaste com a tua família. Sei o que viveste, porque estava aí contigo. Levaste a tua seleção de novo ao mais alto do mundo e com essa direita que sempre te critiquei, tiraste o centro com a força que te caracteriza, no último suspiro, para que o teu companheiro marcasse."

Recorde-se que Schelotto foi transferido, no último dia do mercado, para o Brighton, em Inglaterra, enquanto Ruiz ficou sem colocação e treina no Sporting, mas fora das contas de Jorge Jesus.