Salvador falou e Sporting corta avença ao ex-árbitro Pedro Henriques

Após a meia-final da Taça da Liga, António Salvador garantiu que o atual comentador da Sport TV era avençado pelo Sporting.

Após a derrota do Braga na meia-final da Taça da Liga frente ao Sporting, António Salvador teceu duras críticas à arbitragem do duelo com os leões, aproveitando para deixar "alfinetadas" a Pedro Henriques, antigo árbitro e atual comentador da Sport TV, que entendeu ter existido falta de Dyego Sousa sobre Acuña no lance do golo anulado à formação minhota, aos 46 minutos de jogo. O presidente do Braga disse tratar-se de um ex-árbitro "avençado do Sporting".

A verdade é que avença mencionada por Salvador existia mesmo. A situação foi herdada da anterior direção do Sporting, liderada por Bruno de Carvalho, tendo Frederico Varandas decidido colocar um ponto final na mesma: os leões cortaram a avença ao comentador.

"No final do jogo ouvi um ex-árbitro a comentar na SportTV que há falta do Dyego Sousa sobre o Acuña. Esse ex-árbitro é um avençado do Sporting. Como é que é possível um comentador analisar um lance daqueles e dizer que é falta clara. É inacreditável o que se passa no futebol português", afirmou António Salvador, após o jogo de quarta-feira.