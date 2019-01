Salin recompensado pelo Sporting: guarda-redes renovou e estes são os motivos

Aos 34 anos, o francês leva 13 jogos realizados na presente temporada, 1125 minutos em todas as provas.

Romain Salin renovou o vínculo laboral com o Sporting por mais uma temporada. Segundo O JOGO apurou, o guardião francês formalizou a ligação ao emblema de Alvalade há uns dias, ele que mantém as mesmas condições salariais, ou seja, um vencimento na ordem dos 250 mil euros livres de impostos por temporada. Salin, refira-se, terminava contrato com os leões no final da presente época, podendo comprometer-se com outro emblema a partir do mês em curso.

O prolongamento por mais uma temporada, porém, não é a garantia, por si só, de que o jogador permaneça no plantel da próxima temporada, pois as partes podem entender, em momento oportuno, acordar uma saída em nome de uma oferta que seja financeiramente vantajosa, sobretudo, para o atleta. Aliás, na base da decisão da SAD em prolongar o vínculo com o guardião de 34 anos está precisamente o reconhecimento do profissionalismo do atleta no decurso do trabalho diário e a resposta dada pelo próprio quando foi chamado a jogo na presente época.