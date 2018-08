Salin colocou ponto final em tabu na Liga

Guarda-redes francês estreou-se no campeonato com a camisola do Sporting.

Contratado ao Guingamp no início da temporada 2017/18, Salin estreou-se no domingo pelo Sporting em jogos a contar para a Liga.

Tapado por Rui Patrício, o francês tinha-se limitado a aparições na Taça de Portugal e na Taça da Liga, mas frente ao Moreirense aproveitou o infortúnio de Viviano para quebrar um tabu particular.

A título de curiosidade, o último jogo do guardião na Liga tinha sido em maio de 2016, com a camisola do Marítimo.