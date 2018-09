Saído da sombra, André Pinto não destoa e testa condição de talismã

Português tem dado uma excelente resposta quando chamado para atuar ao lado de Coates, com a dupla a somar oito vitórias e três empates - um deles frente ao Braga, em 2017/18 - em onze jogos disputados

Habituado a viver à sombra da dupla formada por Coates e Mathieu, André Pinto tem, na presente temporada, ganho um lugar de destaque face aos problemas físicos que têm afastado o internacional francês dos relvados (ver caixa). No reencontro com o Braga, o último clube que representou antes de chegar a Alvalade, o camisola 6 será novamente titular no eixo da defesa e vai testar a sua condição de "talismã".

Lançado de início em 17 encontros com o leão ao peito, o internacional português só perdeu uma vez e logo quando... até podia: 1-2 no terreno do Viktoria Plzen, resultado que selou a passagem do Sporting aos quartos de final da Liga Europa da temporada transata, após ter vencido por 2-0, em Lisboa. A restante contabilidade traduz-se em onze vitórias (Oleiros, Olympiacos, Vilaverdense, Marítimo - duas vezes - Cova da Piedade, Astana, Moreirense, Atlético de Madrid, Belenenses e Feirense) e cinco empates (Marítimo, Juventus, Braga, Astana e Benfica).

Na deslocação à Pedreira, André Pinto voltará a formar dupla, salvo impedimento de última hora, com Coates, que tem sido o seu parceiro de eleição. O uruguaio acompanhou o português em onze dos supramencionados 17 encontros, com o Sporting a somar oito vitórias e três empates. Curiosamente, uma dessas partilhas de pontos aconteceu, precisamente, no frente a frente com o Braga, em Alvalade, na temporada passada: onde os leões conseguiram "arrancar" um empate (2-2) aos 90"+5" com um golo de Bruno Fernandes. Os restantes companheiros de André Pinto no eixo da defesa foram Mathieu (três jogos), Tobias Figueiredo (dois jogos) e Petrovic, no triunfo na casa do Oleiros, em jogo válido para a Taça de Portugal.

Recorde-se que o central português conseguiu "ultrapassar" a chegada de Marcelo, contratado no passado defeso ao Rio Ave, para se afirmar como o principal concorrente aos indiscutíveis Coates e Mathieu, estatuto que já detinha com Jorge Jesus e que volta a repetir sob o comando de José Peseiro.