SAD do Sporting não abordou Quaresma

Imprensa turca apontou o extremo português a Alvalade.

O jornal turco Aksam adiantou esta terça-feira que o Sporting teria apresentado uma proposta ao Besiktas por Ricardo Quaresma. No entanto, ao que O JOGO apurou, a SAD do clube leonino não abordou o internacional português com vista a um eventual regresso a Alvalade.

O rumor ganhou dimensão ao longo das últimas horas na Turquia, mas o nosso jornal sabe que não existiram contactos pelo jogador de 34 anos por parte da sociedade liderada interinamente por Sousa Cintra.

Quaresma, recorde-se, formou-se e estreou-se como profissional no Sporting, deixando os leões em 2003, para rumar ao Barcelona. Regressou a Portugal para representar o FC Porto e está no Besiktas desde 2015, naquele que é o segundo período ao serviço do emblema turco. Representou também Inter (Itália), Chelsea (Inglaterra) e Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.