SAD do Sporting já negoceia saída de Sturaro

Efeitos da cirurgia para debelar inflamações no tendão de Aquiles da perna esquerda continuam a limitar o internacional italiano e, em Alvalade, há muitas dúvidas sobre o seu rendimento desportivo.

Sporting e Juventus, sabe O JOGO, têm vindo a negociar a rescisão do acordo de cedência por empréstimo do médio internacional italiano Stefano Sturaro. Em causa está a insatisfação por parte do elenco diretivo dos leões pelo facto de o atleta ainda não estar recuperado da intervenção cirúrgica para debelar as constantes inflamações no tendão de Aquiles da perna esquerda e, como tal, incapacitado para dar contributo ao emblema de Alvalade, o que estava previsto para outubro.

Sturaro competiu pela última vez a 19 de maio, frente ao Verona, duelo em que foi substituído por lesão ao intervalo

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, Frederico Varandas procura resolver a questão de forma amigável, fruto das boas relações com os dirigentes da Juventus, fazendo valer os argumentos em torno da questão clínica do jogador e o sustento que a mesma oferece a um eventual cenário de rescisão unilateral por parte da SAD. Claro que em Alvalade ninguém vislumbra um cenário de conflitualidade. Associada à questão física está a técnica e Marcel Keizer já fez saber qual o seu entendimento sobre a situação e as implicações em termos de obtenção de rendimento do atleta com as limitações que possui, isto quando a aproximação da reabertura do mercado abre o horizonte para outras soluções.

Sturaro, relembre-se, foi oficializado como reforço a 11 de agosto, tendo sido assumido que o internacional italiano ficaria em Turim durante dois meses para debelar a mazela. Tal, porém, não aconteceu. Em outubro a integração não foi consumada e Sturaro continuou em tratamentos entre Sanremo, de onde é natural, Turim e Barcelona, e nessa condição tem permanecido quando estamos no primeiro dia de dezembro, quase dois meses depois do prazo previsto para a integração. No José Alvalade, Sturaro viu-se em três ocasiões a acompanhar a equipa verde e branda, ele que viu, por exemplo, a receção ao Marítimo a 16 de setembro.