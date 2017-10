SAD do Sporting já decidiu: Jonathan Silva sai por três milhões de euros

SAD admite negociar o lateral-esquerdo argentino, que tem ficado aquém do desejado a nível exibicional.

A saída de Jonathan Silva é um cenário em cima da mesa da SAD, sabe O JOGO, pretendendo os dirigentes leoninos encaixar uma verba na ordem dos três milhões de euros. Os desempenhos do lateral-esquerdo argentino continuam longe de agradar aos responsáveis do emblema de Alvalade, como se viu anteontem em Turim, onde o antigo jogador do Estudiantes voltou a comprometer perto do final do desafio, ao deixar-se antecipar por Mandzukic no cabeceamento que ditou o triunfo dos campeões italianos.

Contratação de mais um lateral-esquerdo é desejada pelo técnico, ainda que tal dependa forçosamente da saída do argentino. Lance com Mandzukic acentuou insatisfação interna com o atleta

Regressado a Alvalade depois de um período de cedência por empréstimo ao Boca Juniors, Jonathan Silva chegou cotado como uma alternativa de qualidade a Fábio Coentrão, contudo, ainda que Jorge Jesus tenha feito elogios públicos ao atleta, a verdade é que a inconsistência dos seus desempenhos tem deixado claro que o diferencial qualitativo para o internacional português ainda é assinalável. Esse é um dos motivos para que Jorge Jesus, desde o primeiro momento na planificação da temporada, deseje a aquisição de mais um defesa-esquerdo, novamente solicitado à Direção leonina, ainda que tal só seja viável na condição de Jonathan Silva ser transferido.

Envolvido em três golos sofridos

Jonathan Silva foi utilizado por Jorge Jesus nos três encontros realizados pelo Sporting na Liga dos Campeões e acabou por estar diretamente ligado a três dos cinco golos encaixados nos duelos em causa. Na Grécia, foi batido por Filipe Pardo em cima do fecho do desafio, ele que alinhou de início no lugar de Fábio Coentrão, e anteontem, em Turim, entrou aos 77" e acabou por ser batido por Mandzukic no lance decisivo com a Juventus. Frente ao Barcelona, nos 17 minutos disputados, Jonathan Silva não comprometeu. Refira-se que o argentino de 23 anos já participou em dez jogos na presente época, onde cumpriu 583 minutos.