SAD do Sporting admite rescisão de Mattheus Oliveira

Frederico Varandas, presidente dos leões, deu conta no início do mês de que o atleta "recusou propostas de Chipre, Rússia e Turquia mesmo sabendo que não ia jogar" na presente temporada.

A SAD liderada por Frederico Varandas, sabe O JOGO, está a considerar avançar para a rescisão por mútuo acordo do contrato com o médio brasileiro Mattheus Oliveira.

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o elenco diretivo dos leões olha para esta solução como aquela que poderá implicar uma redução de encargos com o atleta que possui vínculo laboral com a sociedade até 2022, depois deste ter recusado as várias possibilidade que surgiram pela frente para ser colocado no último mercado de transferências.

Médio ficou sem colocação e em Alvalade não se equaciona a entrada nas opções para a equipa principal. Vínculo está em vigor até 2022

Até ao momento ainda não estão em curso negociações entre as partes envolvidas, porém os leões devem abrir definitivamente essa via nos próximos tempos, até porque o atleta, até ver, não entra nas opções para a primeira equipa, ele que esteve a treinar-se à margem do plantel principal com Viviano, guardião internacional italiano que rescindiu recentemente o contrato com os leões.

Refira-se igualmente que as posições das partes estão de algum modo "extremadas" no que concerne à defesa dos seus interesses, não abdicando, no caso do jogador, dos vencimentos que tem em Alvalade. Esse foi um dos motivos que levou à recusa do atleta em sair para os destinos que lhe foram sendo apresentados pela SAD, mesmo perante a ameaça de não jogar. "O Mattheus Oliveira teve propostas de Chipre, Rússia e Turquia e abdicou de tudo, mesmo sabendo que no Sporting não ia jogar. Não quis jogar futebol. É estranho", atirou Frederico Varandas no início do mês. Mattheus Oliveira esteve cedido por empréstimo na última época ao Vitória de Guimarães.