Pedro Madeira Rodrigues voltou a abordar Bruno de Carvalho.

O candidato à presidência do Sporting, Pedro Madeira Rodrigues, comentou o mais recente acontecimento que envolveu Bruno de Carvalho.

"Bruno de Carvalho não se preocupa com o Sporting e sim consigo próprio, mais uma vez tentou desestabilizar. Há um ano falei disso. Marca a diferença. Já não me apetece falar mais dele. Se tinha maioria, nesta altura só terá de 5 a 10%. Desmoronou-se e nesta altura aparecem uma série de candidatos oportunistas" começou por dizer em declarações à TVI.

"Não imaginava que íamos chegar tão baixo. Sabia que Bruno de Carvalho ia ter um fim complicado, mas não tão baixo. Não havia um chefão nos nossos rivais, alguém para seguirmos como cordeiros, com sinais de autoritarismo. E isso no Sporting não ia funcionar. Cresci com os valores democráticos", concluiu sobre o tema.

Sobre a responsabilidade do ataque a Alcochete, o candidato acredita ser "um pouco de todos", porque deixaram "chegar a esse ponto".

"Até me culpo a mim por não ter ganho as anteriores eleições. Depois das difamações, ameaças, mentiras, de ser acusado de sportingado, não vou deixar que façam isto a mais ninguém. Isto não se pode repetir no Sporting. Vou ser o primeiro a defender a pluralidade de opiniões, a respeitar, com democracia", explicou.

Pedro Madeira Rodrigues comparou-se ainda com os outros candidatos e voltou a falar de Ranieri: "Sou diferente dos outros candidatos porque tive a coragem de dar um passo em frente no momento mais difícil. Temos capacidade de gestão que há outros que não têm, como Varandas e Benedito e que precisam de CEO e etc porque não têm experiência em gestão. E temos parceiros estratégicos, não faz sentido avançar sem isso ou a precisar de antecipar receitas como disse Ricciardi".

"Sporting pode ser campeão, trago gente capaz para isso. Disse a José Peseiro que contava com ele em quatro jogos, mas há mais possibilidade de ser campeão com Ranieri. Temos acordo de cavalheiros, não está assinado, e é mais barato que Mihajlovic.

Tive muita pena das saídas, mas temos boa equipa e capaz de ganhar com a liderança certa. Ranieri atrai talento", concluiu o candidato.