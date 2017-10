Se o guarda-redes evitou tudo o que poderia ferir a sua equipa no marcador, o ataque revelou-se desinspirado: desde a época 2014/15 que o Sporting não fazia tão poucos remates num jogo, cinco no caso

Rui Patrício segurou tudo o que houve para segurar no clássico frente ao FC Porto, ele que, de acordo com o sítio GoalPoint, igualou o recorde de defesas num encontro da Liga registado na época 2014/15. No total foram sete, cinco delas na primeira parte, impedindo assim que o FC Porto saísse do José Alvalade com maior vantagem pontual na liderança da Liga. Por exemplo, no clássico da época passada entre as duas equipas em Alvalade, o camisola 1 efetuou apenas uma defesa.

O dono das redes leoninas, campeão europeu de seleções em França, certame em que foi considerado o melhor guarda-redes em prova, mostrou o melhor de si frente a Brahimi (aos 22"), Aboubakar (40") e Marega (78"), deixando claro que é uma peça indispensável para os comandados de Jorge Jesus, ele que no último defeso ainda foi objeto de cobiça de alguns emblemas europeus, pese as elevadas exigências da SAD leonina, que apontou sempre para uma base negocial de 15 milhões de euros. Recorde-se que Rui Patrício conta com 302 jogos oficiais pela equipa principal do Sporting, ele que leva onze temporadas nesse escalão no clube. A estreia de Rui Patrício pela equipa principal foi pela mão de Paulo Bento, concretamente na deslocação ao terreno do Marítimo, a 19 de novembro de 2006. De leão ao peito, conquistou três Taças de Portugal e outras tantas Supertaças.

Noutro âmbito, em termos ofensivos, os comandados de Jorge Jesus registaram um pecúlio negativo, precisamente no que aos remates à baliza contrária diz respeito. É que o emblema de Alvalade nunca tinha feito tão poucos remates num jogo da Liga, desde 2014/15. Os leões não foram além de cinco disparos, quatro deles na segunda parte, e só um teve a melhor direção.