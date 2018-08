Rui Jorge Rego revela os investidores: "Não pode ser só ir a Almada buscar um miúdo"

Mais um debate a dois no caminho para as eleições do Sporting, desta feita com os candidatos Rui Jorge Rego e Pedro Madeira Rodrigues

A opção por Roberto Carlos: "Percebi com o banho de multidão que Roberto Carlos é uma escolha certa. Vai trazer espírito de vitória, vai sentar-se com Peseiro e ajudá-lo no imediato. Vamos trazer um campeão para ensinar aos jogadores a vencer. Já foi treinador, diretor desportivo, coordenador de formação... E vai trazer jogadores de nível mundial, as chamadas estrelas, que vão permitir dar um salto qualitativo. Ele chega a essas estrelas. Virão já no mercado de inverno. Já temos parcerias estratégicas para contratar esses jogadores que vão tornar o Sporting mais forte e competitivo. Na América do Sul, em janeiro, estão a terminar a temporada...

O exemplo Juventus: "O Sporting tem recorrido a empréstimos, que são apenas despesa. Nós queremos rendimento desportivo e financeiro com a venda, tendo comprado antes o passe. O Sporting tem de ter estrelas que levem pessoas ao estádio, que vendam camisolas. O Ronaldo na Juventus foi caro, mas já vendeu 50 milhões de euros em camisolas! Temos de deixar de nos minorizar. Quem diz que Roberto Carlos não conhece o Sporting acha que somos pequenos."

Formação para ganhar: "Plantel tem de ser montado com base na formação, é o nosso ADN, embora desvirtuado um bocadinho nos últimos anos. Há erros nas contratações, alguns nunca deviam ter cá estado. Temos de exigir rendimento desportivo aos da formação e depois podem ir à vida deles. Primeiro ganhar aqui títulos e depois vendem-se."

"Temos de ser rivais em campo mas temos de saber perder. Se continuarmos com conversas de vouchers, frutas... acabou!"

Sobre Paulo Lopo: "Reduziu a dívida do Leixões. No futebol há novos modelos de negócio, de rentabilidade, e no Sporting parece que está tudo a olhar para o lado e ninguém quer perceber. Tenho falado em parceiros estratégicos e não investidores. Há os mercados da América do Sul e o emergente de África. Quem compra é dos EUA, Índia, China... Dá receita fenomenal. Não pode ser só ir a Almada buscar um miúdo, isso é um raciocínio pequeno. Vivemos no mundo global! E em Portugal já há quem ande a fazer isto, não de forma tão transparente. Quem? Basta olhar ali para o lado."

Reset: "Estou pronto a fazer reset à máquina: trabalhar todos em prol do futebol português, para ser mais competitivo. O G15, por exemplo, obriga a tomar outras posições. Os mais pequenos estão fartos disto. É inadmissível o nosso ranking com a qualidade de jogadores e treinadores que temos. Temos de ser rivais em campo mas temos de saber perder. Se continuarmos com conversas de vouchers, frutas... acabou! Está envenenado. Temos de acabar com isto. Vamos ver o que a justiça diz sobre o cashball. O Sporting tem de ser ativo nesse combate.

"Mais-valias de ir à Champions, por exemplo, devem ser para abater passivo e investir. Tenho parceiros, mas o objetivo é cada vez depender menos deles"

Os investidores: "Júlio Brant, brasileiro, [vice-presidente-executivo do grupo Andrade Gutierrez] esteve ligado ao Vasco da Gama, com 120 milhões de euros, uma parte para tesouraria outra para compra de passes de jogadores. Na China a KNG, com investimento só para o futebol, é quase um plano B porque não deve ser necessário. Mais-valias de ir à Champions, por exemplo, devem ser para abater passivo e investir. Tenho parceiros, mas o objetivo é cada vez depender menos deles."