Rui Jorge Rego quer Alvalade mais ecológico e convertido num "smart stadium"

Candidato da Lista E revelou o que pretende alterar em Alvalade em caso de vitória nas eleições

Rui Jorge Rego quer modernizar o Estádio José Alvalade e apresentou três pontos essenciais, na opinião do candidato da Lista E, para rejuvenescer a infraestrutura. O primeiro passa por tornar o espaço mais ecológico e sustentável, nomeadamente pela instalação de painéis fotovoltaicos. "A infra-estrutura necessita de estar preparada para gastar menos energia: um Estádio como o do Sporting gasta cerca de 20.000.000 kWh de energia num ano. Assim vamos proceder à adptação física do Estádio para a instalação de painéis fotovoltaicos, garantido que parte da electricidade consumida seja localmente produzida e garantindo que nos dias em que não há competições, seja abastecedor da rede pública, da qual será não só um consumidor como um co-gestor", sublinhou em comunicado.

Numa era digital, tornar o Estádio num "smart stadium" também é uma aposta do candidato. "O José de Alvalade foi inaugurado há 15 anos: estes anos em termos digitais são hoje quase uma eternidade. Importa pois retirar partido de toda a evolução tecnológica digital e integrá-la na nova lógica de gostos e de consumos do público. (...) Por isso vamos tornar todo o Estádio, desde o estacionamento até às bancadas e envolvente de entrada uma zona wi-fi de última geração. Esta é uma componente infra-estrutural fundamental. Apostamos em tornar o Estádio num "Smart Stadium" com novas cadeiras (as destinadas às game box) com slots usb para carregar devices, quiosques digitais de venda de bilhetes para todas as competições. O Estádio irá ter uma aplicação que permite pagar o estacionamento, pedir e pagar os snacks e bebidas com respetiva entrega na cadeira, com orientação para ajudar os espetadores a circular pelo estádio, e replays de vídeo de alta definição. Durante o jogo a aplicação permitirá fornecer informações sobre os jogos (dados das equipas, estatísticas, substituições, marcha do marcador), e permitirá interações relativas aos acontecimentos durante os jogos, como por exemplo um apelo do vreinador às nossas bancadas ou uma mensagem de um jogador lesionado vinda do balneário a garantir-nos que está bem."

Por último, Rui Rego pensa na zona das claques e nos adeptos que assistem ao jogo de pé, defendendo a criação de "Safe Standing."Apostamos no envolvimento e na paixão dos sportinguistas: com a Lista E a Lateral Sul, afecta aos Grupos Organizados de Adeptos, será reorganizada sob o conceito de Safe Stanting, mantendo igualmente o respeito pelo cumprimento das disposições regulamentares das competições europeias e nacionais. Os adeptos mais fervorosos terão assim melhores condições para vibrar e para apoiar em pé a sua equipa."