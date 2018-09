Rui Jorge Rego: "Marca formativa do Sporting não acaba aos 18 anos"

Candidato à presidência do Sporting reforça a importância de atrair jogadores jovens, com créditos firmados, para o futebol português.

Rui Jorge Rego considera que o futebol português e o Sporting necessitam de capacidade financeira para atrair "grandes estrelas" do futebol mundial. Esta quarta-feira, em conferência de imprensa de apresentação dos parceiros financeiros e do projeto para o futebol leonino, o candidato da lista E das eleições leoninas rejeitou a ideia de "fusão" de candidaturas e enalteceu a viabilidade do plano traçado em conjunto com Paulo Lopo e Julio Brant.

"Fusões com Ricciardi ou Madeira Rodrigues não fazem parte da formação do Sporting e do scouting. Este projeto vai até ao fim. Não faz sentido que os sportinguistas não possam votar num projeto que tem uma dimensão mundial e uma diferença fundamental em relação a todos os projetos. Poderia haver uma hipótese de juntar a outras pessoas, mas não foi possível e este é o projeto que os sportinguistas têm de votar. Acima das pessoas, o que importa são os projetos. Esta possibilidade que temos, com a experiência do Paulo, visão do futebol que nós os três temos e a capacidade financeira para implementar esta nova visão do futebol, corremos o risco de cometer um novo erro histórico, algo que o nosso clube tem sido prodigo, se não aproveitarmos esta oportunidade. Tem sido unânime que nos temos pautado para falar do nosso projeto. É isso que vamos continuar a fazer. Se houve coisa que ninguém nos pode acusar, é de termos feito uma campanha de ataques pessoais ou de comentários sobre factos que se vão passando noutras candidaturas. Os sócios dirão no dia 8, tudo isto que se tem passado de ameaças de fusão e afinal não há, no dia 8 darão a sua resposta e as ilações serão tiradas em função dos resultados que se venham a obter", atirou Rui Jorge Rego, antes de finalizar:

"Portugal continua a ser um campeonato atrativo, nomeadamente porque as grandes estrelas mundiais não têm de estar em finais de carreira. Já há grandes estrelas em início de carreira e esta porta de entrada para a Europa como é Portugal continua a ser importante. O Sporting continua a ter essa capacidade, tem uma marca formativa muito forte, que não acaba aos 18 anos. O que não temos conseguido é capacidade financeira para os trazer. Esta parceria, no caso da aquisição de jogadores, permite trazer um musculo financeiro para que esses jogadores possam vir jogar para o futebol português", rematou o candidato à liderança do Sporting.