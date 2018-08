Rui Jorge Rego fala em Núcleos e apresenta 12 compromissos

Candidato da Lista E quer que os Núcleos funcionem como pontos de expansão da marca Sporting

A candidatura de Rui Jorge Rego apresentou, esta segunda-feira, uma lista de 12 compromissos a levar a cabo com os Núcleos sportinguistas em caso de vitória nas eleições de 8 de setembro.

Lembrando que o Sporting é um dos clubes com mais títulos internacionais, o candidato defende que a grandeza dos leões tem de espalhar-se para fora de Lisboa, para Portugal e para o Mundo. Assim, Rui Jorge Rego defende os seguintes 12 compromissoss:

"1. Criação da nova categoria do Sócio de Núcleo: 25% da quotização destes sócios reverterá para o núcleo respectivo onde se fez a adesão do sócio;

2. Preços especiais para os Sócios de Núcleo na venda de produtos do Sporting com percentagem das vendas a reverter para o núcleo onde foi realizada a compra;

3. Implementação de pontos de venda nos núcleos com merchandising a preços reduzidos e entregues à consignação;

4. Venda descentralizada de bilhetes nos núcleos para todas as modalidades: com um sistema de prémios aos Núcleos mais dinâmicos na venda de bilhetes para as modalidades;

5. Planeamento com os respectivos Núcleos dos jogos realizados fora de Lisboa, nas várias competições onde as equipas do Sporting competem, com garantia de uma visita da Direcção, e sempre que for possível, com convívio dos atletas com os sócios;

6. Organizar um programa de visitas a Alvalade dos vários Núcleos em dias de jogo;

7. Envolvimento das equipas das várias modalidades do Sporting nas campanhas de angariação de fundos autorizadas dos Núcleos;

8. Reactivar o Congresso anual dos núcleos do Sporting;

9. Marcar presença nos eventos dos núcleos e organizar um conjunto de sessões públicas com as nossas glórias para transmitirem a chama e partilharem o seu testemunho único de como foi vestir as cores do Leão Rampante;

10. Estabelecer protocolos com as autarquias para ajudar a recuperar património dos Núcleos cujas instalações necessitem de recuperação;

11. Facilitar um espaço de convívio no Estádio de Alvalade para os Núcleos promoverem eventos;

12. Possibilitar o voto electrónico presencial nos Núcleos."