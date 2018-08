Rui Jorge Rego explica escolha de Roberto Carlos e define prioridades

Candidato apresentou antigo jogador para o cargo de diretor do futebol em caso de vitória nas eleições

Rui Jorge Rego apresentou, esta sexta-feira, o nome de Roberto Carlos para diretor do futebol profissional do Sporting em caso de vitória nas eleições de 8 de setembro. O candidato da Lista E explicou, este sábado, em comunicado, a escolha do antigo internacional brasileiro.

"Roberto Carlos traz ao Sporting a cultura de campeão e a energia própria das grandes estrelas do futebol mundial. O ídolo brasileiro ganhou tudo o que havia para ganhar como jogador, tendo depois evoluído como treinador e dirigente; sendo hojeembaixador do Real Madrid e coordenador da formação. A visão moderna e inteligente que transmite sobre o jogo, o balneário e o negócio alia-se a uma boa disposição e simpatia que hoje importa - e muito - no Sporting."

O candidato lembra que a escolha foi feita em conjunto com Paulo Lopo, que aceitou o convite para dirigir a SAD, e acrescentou que foram definidas três pontos para Roberto Carlos abordar, de forma prioritária, a parti de 9 de setembro, em caso de vitória nas eleições. " Garantir a José Peseiro e aos jogadores o melhor ambiente, as melhores condições de trabalho e a energia própria dos grandes campeões; Trabalhar com Paulo Lopo para rever toda a estrutura do futebol profissional, bem como a sua relação com a formação e com o scouting; já com olhos postos na próxima janela de mercado, em janeiro; Através da sua influência pessoal e da sua rede de contactos, colaborar ativamente na expansão da marca e afirmação internacional do Sporting."

Rui Rego esteve este domingo no Núcleo de Campo Maior em conversa com sócios e adeptos leoninos.