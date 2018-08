Rui Jorge Rego contesta calendário de debates na CMTV

Estação anunciou debates a dois, com todos os candidatos envolvidos, já a partir de 17 de agosto

O candidato da lista E às eleições do Sporting contestou, em comunicado, o calendário de debates na CMTV, que colocaria os candidados frente a frente entre 17 de agosto e 7 de setembro. "Sinto-me forçado a comunicar que as datas dos debates tornadas públicas pela CMTV não foram em nenhuma circunstância confirmadas por esta candidatura, que aliás protestou logo no primeiro contacto contra um calendário que objetivamente prejudica candidaturas como a nossa, tentando retirar-nos do ar durante a última semana antes das eleições, beneficiando outras, nomeadamente a do sócio José Maria Ricciardi, dando-lhe palco privilegiado nos últimos dois dias."

Rui Jorge Rego lembra ainda que dará sempre prioridade à Sporting TV no caminho para as eleições de 8 de setembro. "Mais comunico que darei sempre prioridade no agendamento à do TV Sporting, muitas vezes prejudicada neste contexto, o que na minha opinião não faz sentido."