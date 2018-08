Rui Jorge Rego atira-se a Varandas: "Afirmação dele é erro grave"

Candidato à presidência considera que Frederico Varandas disse algo que pode prejudicar o Sporting

Rui Jorge Rego criticou as palavras do candidato Frederico Varandas sobre o processo de rescisão dos jogadores que deixaram o Sporting.

O candidato aludiu às declarações do antigo diretor clínico dos leões quando este disse que William Carvalho e Rui Patrício, assim como Bas Dost, poderiam ter razão para a justa causa. Rui Rego considera que tal é grave vindo de alguém que pode tornar-se presidente do Sporting. "Neste caso o que foi dito não pode ser retirado Esta afirmação de Frederico Varandas é um erro grave que nunca poderá ser sanado. Se ele for presidente estas suas afirmações, mesmo que venha a ser retiradas serão sempre uma arma apontada ao sporting. Quem quer ser presidente do Sporting não pode, em caso algum, pôr-se numa posição que lhe pode causar prejuízo, isso já nos aconteceu vezes demais - até no passado recente."