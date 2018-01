Rui das balizas voltou a atacar e igualou figura mítica do Sporting

No seu 25.º clássico de leão ao peito, Patrício vestiu a pele de herói ao parar os pontapés de Herrera e Aboubakar. Mas já lá vai, pois no horizonte está vencer o V. Setúbal... "e todas as competições"

Rui Patrício voltou a calçar as luvas de aço e à exibição imaculada nos 90 minutos diante do FC Porto, juntou toques de ouro. Mais precisamente dois. Na decisão da marca dos onze metros, o guardião travou os penáltis de Herrera e Aboubakar, viu o de Brahimi beijar o poste e confirmou que é mesmo um especialista nesta "tarefa". Lembra-se do remate de Lucho travado pelo 1 em 2008, na Supertaça? Ou o de Falcão, na Liga 2009/10? E o de Jackson Martínez há três épocas, num triunfo (3-1) dos leões para a Taça de Portugal? Não quer mesmo assumir o estatuto de especialista?

"Gosto mais de realçar o que fizemos durante o jogo. Foi um excelente jogo de futebol, não de duas mas de três equipas. Acabou por nos sorrir a nós no final. Era isso que queríamos: estar na final da Taça da Liga e agora o objetivo é ganhá-la", sustentou Patrício, que no sábado vai reencontrar o V. Setúbal, precisamente o clube que no jogo imediatamente anterior a este com o FC Porto empatou os verdes e brancos na I Liga, tirando-lhes a liderança, ainda que de forma provisória. "O que aconteceu no Bonfim foi algo que não queríamos, mas serve de aprendizagem já para sábado. Mostrámos que estamos aqui para todas as competições."

"O que aconteceu no Bonfim serve de aprendizagem para sábado"

Patrício não deixa de ser protagonista da prova sem referirmos que ontem completou o seu 25º clássico de leão ao peito, igualando uma marca apenas alcançada por Vítor Damas, mítica figura do Sporting que dá nome à baliza do topo sul do Estádio José Alvalade.

No sábado, o 1 vai ter a oportunidade de conquistar um troféu que lhe falta no currículo. Pelo leão, tem a Taça de Portugal e a Supertaça; faltam a Taça da Liga e o campeonato.