Rúben Semedo a O JOGO: "Sporting será sem dúvida campeão"

O resultado do clássico foi, na opinião do ex-leão, consequência de "um dia mau" para os homens de Jorge Jesus. Já na luta pela próxima fase da Champions não restam dúvidas: "O apuramento é possível".

Rúben Semedo garante "um Sporting campeão nacional" no final da presente temporada, olhando para o que foi o último clássico frente ao FC Porto como "um dia menos bom" da equipa comandada por Jorge Jesus. "O Sporting tem uma equipa muito forte e será campeão, não tenho dúvidas. Mas não vejo a luta a dois, apenas com o FC Porto. Ainda é cedo para tirar o Benfica da luta. O Sporting não esteve ao seu melhor nível no clássico, mas isso acontece a todas as grandes equipas. Isso não invalida que o Sporting não possa ser campeão nacional, pois tem valor e qualidade para isso. Este ano, a equipa tem mais experiência, muito por força da qualidade dos jogadores que contratou, atletas internacionais que melhoram o coletivo", anotou, identificando Bruno Fernandes como o elemento que "mais se tem destacado" e o herdeiro do seu posto, Mathieu: "Esta época, até ver, destaca-se claramente o Bruno Fernandes. Está a fazer um excelente início de época. Tem feito vários golos e nos treinos da seleção nacional de sub-21 chutava do meio-campo e marcava golos. Impressionante! Depois, os defesas-centrais transmitem muita confiança e experiência à equipa. Entendo que o Mathieu complementa muito bem o Coates. Penso que o Mathieu tem aquilo que falta ao Coates e o Coates tem o que falta ao Mathieu. É uma dupla muito segura e sólida."

Olhando para a forma como os leões se bateram na época passada com Real Madrid e Dortmund na Liga dos Campeões e na presente temporada com Barcelona, Rúben Semedo vê o apuramento para a próxima fase como "possível", identificando a Juventus como o oponente "ao alcance", quanto mais não seja pela questão pontual. "O Sporting pode seguir em frente, pode lutar com a Juventus pelo segundo lugar, pois o Barcelona leva seis pontos e tem os dois jogos frente ao Olympiacos. Vai destacar-se. Há que acreditar que é possível e não desistir do objetivo. A Juventus é o mais acessível também pela questão pontual", advogou Rúben Semedo.