Ronaldinho deixa mensagem a Raphinha: "Vai fazer uma carreira incrível"

Ronaldinho, ídolo de Raphinha deixou, via O JOGO, uma mensagem ao extremo que começa a brilhar ao serviço dos leões.

Custou sete milhões de euros aos cofres da SAD do Sporting, mas logo em setembro parece estar já a justificar o investimento. Eis Raphinha, extremo brasileiro de 22 anos que nos dois últimos jogos desbloqueou o marcador no José Alvalade (contra Marítimo e Qarabag). Os adeptos leoninos esperam mais? Se esperam, não são os únicos... O JOGO foi às raízes da nova coqueluche verde e branca e, tendo como base o facto de Raphinha idolatrar Ronaldinho, descobriu que o "miúdo de Porto Alegre" cresceu junto da família de uma das maiores lendas do futebol mundial. Não teria tanta piada sem a... "surpresa", uma mensagem do R10 para Raphinha transmitida em exclusivo ao nosso jornal.

"Temos uma amizade de família há muitos anos. Acompanho o crescimento do Raphinha desde que começou a jogar futebol, em Porto Alegre, e estou muito feliz por ele", vincou o internacional brasileiro, concretizando: "Vai longe, vai fazer uma carreira incrível. Desejo-lhe tudo de bom neste grande clube que aprendi a admirar quando o meu irmão vestiu a camisola verde e branca [n.d.r.: Roberto Assis esteve ligado ao Sporting entre 1996 e 1998]."

Ronaldinho não esquece e, revela-nos, até tem guardada uma lembrança... leonina. "É uma camisola do meu irmão que guardo com muito carinho, de um jogo que fez contra o FC Porto e no qual marcou um belo golo de livre", explicou, referindo-se ao 2-0 registado na 26.ª jornada do campeonato 1997/98, em Alvalade. O compatriota de Raphinha não fica por aqui e até lhe lança... um enorme desafio: "Agora falta o seu!"

Neymar, estrela do Paris SG, também "mexe" com o jogador do Sporting, mas é Ronaldinho quem merece, esporadicamente, uma lembrança nas redes sociais de um dos protagonistas do arranque de época dos leões. "Parabéns, mágico", escreveu, por exemplo, no Facebook a 21 de março de 2017, dia em que o rei do drible completou o seu 37.º aniversário. E vamos também a janeiro deste ano, quando o gaúcho anunciou o ponto final na carreira, levando o extremo a partilhar uma publicação de Philippe Coutinho em que lembra o génio que hoje serve de inspiração a outros.