Rogério Alves: "É relevante para a vida do clube que as contas sejam aprovadas"

Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting abordou a reunião magna de quinta-feira, onde o Relatório e Contas da época passada estará sujeito à aprovação dos sócios, e pediu que eventuais focos de contestação sejam manifestados "sem injúrias e difamações"

Em declarações à Sporting TV, Rogério Alves abordou a assembleia-geral de quinta-feira, onde o Relatório e Contas relativo à época 2018/2019 estará sujeito à aprovação dos sócios, e pediu o fim das divisões no seio da família leonina em prol da aprovação do relatório financeiro. "As pessoas podem estar de acordo com o que foi feito ou não. Podem achar que foi brilhante, excelente, suficiente ou mau. Mas aquilo é um relato: é apresentar aos sócios o que se fez. As contas são a mesma coisa. Não é preciso estar de acordo com a direção, não é preciso estar de acordo com o que a direção fez, não é preciso estar de acordo com as opções tomadas... é preciso apreciar se as contas estão corretas e se o relatório é fiel ao que se fez. Cada pessoa é livre de votar como quiser", disse.

"É importante porque os estatutos preveem a necessidade de chamar os sócios a votarem sobre aquilo que foi feito e sobre o orçamento no ano seguinte. É relevante para a vida do clube que as contas sejam aprovadas", afirmou o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting", concluiu.