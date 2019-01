Rodolfo Correia rejeita ideia de equipa defensiva: "Sporting continua a ser o mandão"

Rodolfo Correia, treinador adjunto, fez a antevisão ao jogo com o FC Porto. O treinador, Marcel Keizer, está na Holanda, após a morte de um familiar próximo

Comparação de confrontos com o FC Porto: "São jogos sempre interessantes, que gostamos de jogar. É claro que há sempre coisas a corrigir de um jogo para o outro, por isso são jogos muito bons."

Sérgio Conceição disse que o FC Porto foi o único a querer vencer no jogo do campeonato: "Tenho de respeitar comentário do treinador do FC Porto. O Sporting entra sempre para vencer, em todos os jogos. É uma opinião que temos de respeitar. Mas não são as nossas ideias, essas são entrar dentro de campo para ganhar.

Ambiente do futebol e árbitros: "São situações de ocorrem não só em Portugal, com os árbitros. Há sempre pessoas que não têm a mesma opinião. Estamos sempre sujeitos ao erro. Se há decisão, pode haver erros. Mas não me quero focar nisso. Os jogos grandes têm sempre mais que falar do que a arbitragem. Que se fale mais do jogador e do jogo."

Situação física da equipa: "A recuperação é fundamental. Não é a primeira vez que temos dois dias entre jogos. O calendário está muito preenchido e esta questão poderá ser revista pela Liga. A recuperação será feita como se fosse um jogo normal, do campeonato. O Mathieu está em gestão de esforço, como outros, para tentar tê-lo recuperado para o jogo. Amanhã haverá decisão sobre o onze."

Sporting defensivo como no jogo do campeonato? "Vamos ver. À imagem do que fizemos no primeiro jogo... Sporting não foi mais defensivo. Não foi. Adaptou-se ao que aconteceu no jogo. Compreendeu o que se estava a passar e foi-se adaptando. Tanto a uma situação mais ofensiva, como uma situação de defender e depois contra-atacar. É isso que vamos tentar fazer, adaptar-nos ao jogo e ver o que é o melhor para o Sporting. O Sporting continua a ser o mandão, mas tem de se adaptar, consoante o adversário que tem pela frente."