Ristovski volta a adiar regresso aos treinos do Sporting

Jogador sofreu uma fascite plantar no pé esquerdo.

Foi a 8 de julho, no primeiro treino que o Sporting então comandado por Marcel Keizer realizou na Suíça, que Ristovski se lesionou no pé esquerdo. Uma primeira avaliação levou o departamento médico dos leões a avançar que a lesão não era grave e não inspirava cuidados de maior. Contudo, viria a verificar-se um cenário bem mais complicado: o lateral-direito de 27 anos viu ser-lhe diagnosticada uma fascite plantar no pé esquerdo e, volvidos 63 dias, ainda está a contas com a lesão. Chegou a ser cogitada a sua aptidão para o próximo jogo dos leões, após a paragem para as seleções, na visita do Sporting ao Bessa, para defrontar o Boavista, mas ao que foi possível apurar, Ristovski tem ainda cerca de duas semanas de tratamento pela frente, antes de voltar a treinar sem qualquer tipo de limitações.

A participação no jogo da quinta jornada está, portanto, fora de equação. Já o regresso à competição, atendendo a que só depois de meados de setembro Ristovski voltará a treinar sem condicionalismos, só deverá verificar-se em outubro. Refira-se que, segundo artigos especializados, o prazo estimado para a recuperação de uma fascite plantar varia entre os três e os seis meses, quadro em que se insere o caso de Ristovski, que até acaba por ser bastante favorável.

Ristovski esteve ontem, tal como na véspera, na Academia a realizar tratamento, apesar das folgas concedidas ao grupo de trabalho no fim de semana. O lateral-direito macedónio voltou a ter a companhia de Jovane Cabral, que recupera de uma lesão tendinosa na coxa esquerda, e de Fernando, o reforço cedido por empréstimo pelo Shakhtar Donetsk que tem de se sujeitar a uma correção de um desequilíbrio muscular. Jovane também estará de fora no jogo do Bessa, poderá ser alternativa na visita a Eindhoven, dia 19, para defrontar o PSV.