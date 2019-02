Jogador, expulso por palavras dirigidas ao árbitro no V. Setúbal-Sporting, fora inicialmente punido com dois jogos de suspensão

Expulso no decorrer da segunda parte do V. Setúbal-Sporting, Ristovski foi punido com dois jogos de suspensão, castigo que desde logo o afastou do duplo compromisso dos leões com o Benfica. A verdade é que esta quarta-feira, dia do segundo jogo consecutivo entre águias e leões - este válido para a Taça de Portugal -, o Conselho de Disciplina decidiu reduzir o castigo de suspensão de Ristovski para um jogo, pelo que o lateral do Sporting deixou de estar suspenso.

Na prática, o lateral macedónio do Sporting podia ter sido opção para o dérbi desta noite, frente ao Benfica, no Estádio da Luz, mas a decisão do Conselho Disciplina foi tomada somente na reunião desta quarta-feira, pelo que a despenalização já não foi a tempo do jogo.

Recorde-se que Sporting recorrera da decisão para o plenário do Conselho de Disciplina e, após análise, o castigo foi reduzido para um jogo.