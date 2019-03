Ristovski é expulso e volta a falhar dérbi com Benfica

Ristovski foi expulso ao minuto 88 do Chaves-Sporting

Ristovski passa a somar duas expulsões esta temporada e ambas têm uma consequência direta: falha o dérbi com o Benfica. Assim foi quando viu o cartão vermelho no V. Setúbal-Sporting, sendo castigado com dois jogos - o defesa acabaria por ser despenalizado a três horas do início do dérbi de Lisboa, mas não estava convocado -, assim será depois de sábado ter sido expulso por Manuel Mota, com recurso a VAR, ao minuto 88 do Chaves-Sporting.

No primeiro caso, recorde-se, Ristovksi até poderia ter jogado o Benfica-Sporting - o segundo jogo consecutivo entre águias e leões, este válido para a Taça de Portugal -, quando o Conselho de Disciplina decidiu reduziu o castigo de suspensão para um jogo, sendo o clube informado horas antes do jogo no Estádio da Luz.