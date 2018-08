Ricciardi também aborda Bruno de Carvalho: "Não perco tempo, sócios já responderam"

José Maria Ricciardi é da opinião de que não se deve "dar muita importância às turbulências que aparecem".

Depois de Pedro Madeira Rodrigues, também José Maria Ricciardi, outro dos candidatos à presidência do Sporting, abordou a apresentação da providência cautelar por parte de Bruno de Carvalho.

"Não perco tempo com Bruno de Carvalho, os sócios já responderam democraticamente", atirou o empresário.

"Temos de nos concentrar no presente do Sporting, que é o jogo de amanhã. O campeonato ganha-se jogo a jogo e estamos aqui a tentar ganhar o campeonato. O futuro é o Sporting poder voltar a ser uma entidade sustentável para poder ser competitivo e ser campeão no futebol e nas modalidades", começou por explicar.

"Não devemos dar muita importância às turbulências que aparecem. Prejudica muito o Sporting, tira confiança, afasta investidores, desmotiva os sportinguistas. Devíamos concentrar-nos no fundamental, que é o presente e o futuro, e não no passado. Temos de encontrar boa solução e deixar as pessoas trabalharem até lá", concluiu.