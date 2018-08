Ricciardi responde a "campanha negra" e apresenta lista de argumentos

Candidato à presidência do Sporting nega a existência de irregularidades na gestão do Haitong Bank.

Depois do comunicado da lista B, foi a vez do próprio José Maria Ricciardi negar a existência de irregularidades na gestão do Haitong Bank, através de uma lista de argumentos divulgada esta sexta-feira.

O candidato à presidência do Sporting fala numa "campanha negra" com o objetivo de atingir a sua candidatura, referindo que o BESI foi o "melhor e maior banco de investimento de Portugal e da Península Ibérica" e que o "BESI/Haitong Bank jamais foi intervencionado pelo Estado português", entre outros tópicos.

"Os sportinguistas não se deixarão enganar quanto às minhas capacidades de liderança e gestão do clube, característica fundamental que não reconheço em qualquer outra candidatura. Nestas condições, os ataques suezes de que estou a ser alvo, só demonstram o mau caráter e o desespero de alguns candidatos", refere Ricciardi, no comunicado.

Leia o comunicado na íntegra:

"Em resultado da campanha negra com o objectivo de atingir a minha candidatura à presidência do Sporting Clube de Portugal, sobre a minha carreira como banqueiro que desenvolvi com sucesso ao longo de quase toda a minha vida, quero dizer apenas o seguinte:

- O BESI foi o melhor e o maior Banco de Investimento de Portugal e da Península Ibérica;

- O BESI ocupou o 1º lugar dos Bancos de Investimento em Portugal mais de 10 anos e chegou à liderança na Península Ibérica durante 2 anos;

- O BESI atingiu o 5º lugar no ranking do Brasil, quando este país era a 6ª economia mundial;

- O BESI foi nrº1 no mercado de capitais de Varsóvia, a principal praça financeira da Europa Central, e realizou milhares de operações nas sucursais de Londres, Nova Iorque, Cidade do México e Mumbai;

- Os resultados do BESI durante o meu mandato como Presidente de 2003 a 2013, foram altamente positivos, tendo os lucros atingido um montante global de 448,9 milhões de euros;

- O BESI apresentou entre 2006 e 2010, um retorno ao capital superior a 21%, rendibilidade nunca vista na banca nacional;

- O BESI/Haitong Bank, jamais foi intervencionado pelo Estado português, não foi objecto de resolução;

- Através da minha intervenção pessoal o BESI foi vendido ao Grupo Haitong, tendo dessa operação financeira resultado o recebimento pelo Novo Banco de um montante superior a 1,1 biliões de euros;

- O meu desempenho determinou atribuição na prestigiada revista financeira mundial - World Finance de um prémio do Melhor Banqueiro Europeu em 2016. Prémios equivalentes foram concedidos em anos anteriores e posteriores a Presidentes de Bancos tais como: UBS, JPMorgan e ING;

- Em resposta ao conjunto de falsidades que visam desvalorizar a minha candidatura, junto em anexo a declaração conjunta que subscrevi com o CEO do Grupo Haitong traduzindo apenas a seguinte passagem, uma vez que esta declaração foi redigida em

inglês: 'Nesta altura do tempo em que considero que os principais objectivos da integração do BESI no Haitong Group foram alcançados, pedi ao CEO Qu que aceitasse a minha resignação como membro do Conselho de Administração e Presidente do

Haitong Bank........ O CEO Qu comentou que compreendia a minha posição e que a aceitava. O CEO Qu gostaria de reiterar que o Haitong Bank está particularmente satisfeito e agradece ao Dr. Ricciardi o trabalho que ele desenvolveu no BESI/Haitong Bank..."

Nestas condições, os ataques suezes de que estou a ser alvo, só demonstram o mau carácter e o desespero de alguns candidatos.

Os Sportinguistas não se deixarão enganar quanto às minhas capacidades de liderança e gestão do clube, característica fundamental que não reconheço em qualquer outra candidatura".