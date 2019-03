"Ricciardi? Ninguém investe 200 milhões sem contrapartidas..."

Salgado Zenha responde ao ex-candidato, que exigiu demissão da atual administração, garantindo ter investidores para resolver os problemas da Sporting SAD

Na entrevista concedida à Sporting TV sobre a operação que garantiu o encaixe de 65 milhões de euros, Francisco Salgado Zenha, administrador da sociedade, aproveitou para comentar as palavras de José Maria Ricciardi, ex-candidato à presidência dos leões que numa entrevista ao jornal Record pediu a demissão dos atuais dirigentes, revelando ter a solução para os problemas da organização.

"O que me interessa é a forma e o resultado daquilo que fizemos. O que fizemos foi excelente. Quem tivesse visto a forma como trabalhámos, a forma como o processo foi desenhado e o tempo que em que o executámos, percebe que é um excelente negócio. Neste mandato, temos feito as coisas nos timings mais apertados. Lembro-me do empréstimo obrigacionista na semana em que o ex-presidente foi constituído arguido. Agora concluímos esta operação. Uma empresa normal faria isto, talvez, em dois anos; nós fizemos em seis meses", adiantou, concretizando: "Vi comentários a falar em 100, 200 e 300 milhões. Quando cheguei tive milhares de solicitações, recebi todo o tipo de investidores. Uns queriam investir 300 milhões, mas queriam ficar com jogadores, outros com a SAD... Ninguém põe aqui 100, 200 ou 300 milhões sem contrapartidas. Não conheço nenhum filantropo que o tenha feito, a não ser um Abramovich. Eu não vou ceder, não vou vender a maioria da SAD. Isso é filantropia. Não faço 'all in'. Mandar números para o ar é muito perigoso... Não há filantropia por 200 milhões sem recebermos nada em troca. É impossível".

A fechar, abordou ainda a hipótese de vender jogadores e explicou as operações feitas em termos de massa salarial. "Propostas caem muitas nos mercados. Temos de perceber o timing e o valor certo para, depois vender. Quanto à massa salarial, já a conseguimos reduzir em 10 milhões, em janeiro. Conseguimos fazê-lo com facilidade sem termos de tocar nos principais jogadores do plantel. Já fizemos isso a pensar na próxima temporada. Faremos um ou outro acerto no verão", concretizou.