Ricciardi e Varandas trocam acusações: as frases fortes de um debate quente

José Maria Ricciardi e Frederico Varandas, candidatos às eleições do Sporting, foram os protagonistas de um debate que aqueceu e muito, este domingo no canal do clube. Leia as frases fortes e as trocas de acusações.

José Maria Ricciardi:

"O Dr. Varandas quer ser uma espécie de presidente-treinador e ainda não percebeu que o presidente não é treinador nem adepto como o Bruno de Carvalho, com o qual está cada vez mais parecido".

"Ele gostaria de ser treinador, até tirou o curso, tal como Bruno de Carvalho, e acha que pode desautorizar o treinador e discutir com os jogadores. Se continuar assim vai ter os mesmos resultados que Bruno de Carvalho".

"O Dr. Varandas só diz barbaridades e espero que os sócios não o elejam, senão o Sporting acaba (...) Passa a vida a dizer mentiras e é totalmente desconhecedor da situação financeira da SAD".

"Um apoiante meu, o Victor Espadinha, chama-o de Bruno Varandas. Ele devia convidar Bruno de Carvalho para a sua comissão de honra".

"Entra sempre a ofender sobre a vida pessoal. Seja um homenzinho que pelos vistos não é e cinja-se aos assuntos do Sporting. É uma pessoa com problemas de carácter graves".

"No ataque à Academia fechou-se à chave no gabinete e apareceu a rir-se. Tinha tanta influência sobre os jogadores que não impediu nenhuma rescisão. Não tem qualquer condição para ser presidente do Sporting".

Frederico Varandas:

"O Dr. Ricciardi diz que não precisa de perceber do 'core' do clube, mas eu acredito numa liderança em que se domine a estrutura do futebol. É fundamental conhecer a casa das máquinas. O organigrama do Dr. Ricciardi prova que ele não percebe do assunto".

"A idade, para mim, não conta, ao contrário do que o Dr. Ricciardi insiste. Andei na escola de Oficiais do Exército e liderar é um dos pilares. Como militar recebi louvores e considerações por servir o país, coisa que o Dr. Ricciardi nunca saberá o que é".

"O Dr. Ricciardi passa um terror sobre a situação financeira e parece que só ele é que tem a solução. Ele não tem noção do que é o Sporting e passa a vida em boatos, difamações e calúnias".

"Mais uma vez tive que passar por isto [acusações] pelo Sporting, mas não me interessa. O que me preocupa é um candidato destes poder ser presidente do clube. José Maria Ricciardi desce baixo e, hoje [domingo], desceu ainda mais baixo. O que disse sobre o ataque à Academia é do mais baixo que há. É de uma absoluta falta de decência".