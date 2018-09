"Começámos a vencer o adversário mais terrível", destaca Frederico Varandas

Novo presidente dos leões tomou posse do Auditório Artur Agostinho

Frederico Varandas tomou posse como novo presidente do Sporting ao príncipio da noite e discursou perante vários sócios e adeptos.

Tal como na noite das eleições falou em união. "A primeira palavra vai para os elementos dos órgãos sociais que mantiveram o clube vivo, com os funcionários, a funcionar e a vencer. Obrigado pelo privilégio de recebermos o clube no estado em que vamos receber. Foi com total espírito de missão que nos candidatámos ao Sporting e é com esse espírito que vamos desempenhar funções. Sobretudo com noção do privilégio que é servir o melhor clube do mundo. Nasci Sporting, cresci Sporting, respiro Sporting, não sou o Sporting. A minha missão é servir o Sporting. A primeira prioridade, minha e da equipa, é unir o Sporting. Ontem começámos a vencer o adversário mais terrível que já tivemos: o Sporting fraturado. Já começámos a vencer. Hoje é um novo dia de uma nova era de Sporting unido", afirmou.

"Enquanto presidente tenho de dar o exemplo. Se consigo unir um sócio que possa ter discordado unir, então vocês conseguem unir com quem quer que seja. Enquanto não formos unidos, não nos vamos conseguir bater com rivais. Só acredito num Sporting forte, se for unido. É um dia especial para mim. Por muito que me tivesse preparado, é sempre diferente", completou Frederico Varandas.