Renan, o herói do Sporting que levou a SAD a desisitir de baixar o preço

Guarda-redes brasileiro está no Sporting por empréstimo do Estoril.

Renan foi a grande figura do Sporting na partida com o Braga, defendendo três grandes penalidades que levaram a equipa até à final, sábado (19h45), com o FC Porto. O guarda-redes brasileiro está no Sporting por empréstimo do Estoril e, tal como O JOGO escreveu no passado dia 9 de janeiro, irá permanecer a título definitivo. Isto porque o Sporting vai acionar a opção de compra estabelecida no acordo de cedência.

As exibições do guarda-redes de 28 anos têm convencido os responsáveis da estrutura de futebol dos verdes e brancos, que assim se preparam para recuar na intenção de baixar o valor do milhão de euros dessa cláusula, pagando-a na totalidade. O brasileiro deve, assim, ficar ligado aos leões por mais quatro anos após o empréstimo, ou seja, até junho de 2023.

Inicialmente, e tal como o nosso jornal noticiou, a intenção era encontrar uma plataforma de entendimento com o emblema da Linha que permitisse contratar o guarda-redes em definitivo abaixo da cifra acima referida. No entanto, o Sporting entende que este é um investimento seguro, num futebolista que, depois de uma primeira aposta em Salin, se assumiu como dono e senhor da baliza verde e branca. Segundo foi possível perceber, o negócio pode mesmo ficar fechado - e ser anunciado - ainda na presente janela de transferências, confirmando-se o primeiro "reforço" para a próxima época.