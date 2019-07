Reforços do Sporting mostraram a "nova pele" em dia de aniversário

Vietto e Luís Neto foram atrações na gala de apresentação dos equipamentos para a próxima época desportiva. A gala decorreu no pavilhão João Rocha e acabou com o presidente, Frederico Varandas, a apagar as velas

O Sporting apresentou esta segunda-feira os equipamentos para a época desportiva 2019/20: aproveitando as celebrações do seu 113.º aniversário, o clube abriu as portas do seu pavilhão aos sócios, que ali, e durante cerca de hora e meia, viram um espetáculo de música e dança, com destaque para o desfile dos atletas, nomeadamente os reforços do futebol Luciano Vietto e Luís Neto.

À camisola listada, mostrada pelo futebol feminino e modalidades, juntaram-se as vestes alternativa e Stromp. No final, Frederico Varandas, presidente dos leões, subiu ao palco onde, junto de outros membros dos órgãos sociais e também dos atletas, se apagaram as velas. Veja as fotografias na galeria anexa a esta peça.