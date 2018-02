Rafael Leão chamado para o duelo com o Feirense

Promessa leonina volta às contas da primeira equipa após dois meses e meio de ausência: viajou até Paços de Ferreira mas acabou na bancada. Já Wendel, Palhinha e Petrovic ficaram de fora por opção

A presença de Rafael Leão é a grande novidade do lote de convocados de Jorge Jesus para o duelo de hoje com o Feirense. Sem poder contar com o lesionado Dost, o técnico tem apostado as suas fichas em Doumbia e Montero, mas o rendimento aquém das expectativas desta dupla convenceu-o a apostar no jovem avançado de 18 anos que, tal como O JOGO oportunamente noticiou, trabalha a tempo inteiro com o plantel principal há várias semanas.

Recorde-se que Rafael Leão já tinha feito parte de uma convocatória da primeira equipa, na visita ao Paços de Ferreira - onde acabou na bancada -, após uma promissora estreia entre os graúdos: foi lançado por Jorge Jesus aos 70" do duelo com o Oleiros, da Taça de Portugal, e estreou-se a marcar aos 86". À época, o feito levou o técnico a considerar que o avançado "tinha tudo" para seguir as pisadas de Gelson e Podence e afirmar-se no Sporting.

Na lista de 19 jogadores chamados para a receção de hoje ao Feirense também merece destaque a ausência de Wendel, que, depois de ter feito parte da comitiva que viajou para o Porto a meio da semana, voltou a ser "esquecido" pelo treinador. Petrovic e Palhinha também ficaram fora de jogo por opção de Jorge Jesus.