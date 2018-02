No Sporting desde os nove anos, Rafael Leão tem vindo a ganhar protagonismo entre as hostes leoninas

A despontar nos bês, convocado para a Taça de Portugal - marcou ao Oleiros -, incluindo na visita leonina a Barcelona, na fase de grupos da Liga dos Campeões e estreante na I Liga depois de ter sido lançado por Jorge Jesus no jogo de domingo com o Feirense. A temporada 2017/18 de Rafael Leão tem sido passada quase sempre na equipa B dos leões, mas as aparições na formação principal têm deixado boas indicações.

O avançado de 18 anos personifica um dos novos projetos verdes e brancos com origem na formação, razão pela qual, lenta mas progressivamente, começa a passar para as exigentes mãos de Jorge Jesus. O extremo, que também atua como ponta de lança e leva seis golos anotados em 11 jogos na II Liga, luta contra as dores de crescimento com um rendimento alto no seu patamar competitivo e já ficou a saber o que é sair com as orelhas a arder dos "treinos A".

Atacante móvel que deambula entre as alas e o eixo do ataque, o internacional sub-19 português de raízes angolanas é produto quase integral da casa. Depois de se iniciar no extinto projeto Foot 21, Rafael Leão chegou ao Sporting com nove anos e, uma década depois, bate à porta do mais alto escalão com golos, agilidade, técnica... e algumas impurezas na concentração, que Luís Martins, técnico dos bês, tem procurado trabalhar, embora já em ligação direta com a equipa técnica liderada por Jorge Jesus. As observações feitas pelo treinador dos verdes e brancos à progressão do dianteiro têm-lhe valido aparições no labor diário do plantel principal e, claro está, correções e ralhetes de Jesus não têm faltado para moldar a promessa. O experiente comandante dos lisboetas tem insistido com o atacante para melhorar os níveis de foco e concentração, em especial sem bola, eliminando algumas das ausências e de adormecimento que têm surgido como principais pechas no jogo do jovem leão.

Além de ter marcado igualmente cinco golos em seis jogos na Youth League, Rafael Leão tem-se igualmente destacado pela Seleção Nacional de sub-19, sendo aposta regular do treinador Hélio Sousa. Quem o conhece bem diz que Leão é craque também em tudo o que é jogo de desporto na PlayStation, mas que precisa de tirar o pijama e acordar para o mais alto patamar.

Rafael Leão, com apenas 18 anos, já viu revisto o salário para cerca do dobro do que auferia anteriormente, passando a ganhar 100 mil euros brutos por época, fora prémios por objetivos individuais atingidos O avançado renovou contrato com o Sporting até 2022 - cláusula de rescisão de 45 milhões de euros - e, apurou O JOGO, o acordo já está firmado entre as partes, ele que estava vinculado aos leões até ao final da presente temporada, pese a opção de prolongamento do mesmo por mais dois anos . Falta apenas o anúncio oficial.

