"Quem vive assim com a sua família jamais lhes poderia querer fazer mal"

Bruno de Carvalho garante ter enviado mensagens aos jogadores do Sporting depois da primeira jornada e também antes da receção ao V. Setúbal

Bruno de Carvalho, numa publicação na rede social Facebook, explicou ter enviado mensagens aos jogadores do Sporting depois do jogo com o Moreirense - "não consegui enviar antes, a dar os parabéns pelo excelente resultado" - e antes da receção ao Vitória de Setúbal, confirmando neste último caso a notícia do Correio da Manhã desta segunda-feira.

"Sim escrevi "Boa tarde. Achas que quem está assim com os atletas (ver vídeo anexo) como família lhes faz mal? Nada tive a ver com o ataque à academia e sempre vos defendi perante todos os que vos queriam fazer mal! Boa vitória hoje! O Sporting merece, os Sportinguistas merecem! Vamos todos viver em união, segurança, paz e estabilidade", começa por escrever.

"E se incendiei ... correu bem: ganhámos!", acrescentou antes de explicar: "Como foi sempre meu hábito enviei mensagens aos atletas do Sporting CP. Uma após o jogo de Moreira de Cónegos, pois não consegui enviar antes, a dar os parabéns pelo excelente resultado. Essa foi personalizada pois uns mereciam uma força adicional, ou pelo regresso depois de empréstimo, ou por ser o primeiro jogo oficial, ou por serem novos e necessitarem de um apoio extra. Depois enviei uma antes do jogo do Setúbal, não personalizada, também devido ao sucedido no dia anterior na SAD e das notícias que foram logo veiculadas de um suposto mau estar, apenas recordando (com o vídeo da festa no balneário) os grandes momentos que passámos na final da Taça da Liga juntos (jogo também com o Setúbal) e dizendo que quem vive assim com a "sua família" (atletas) jamais lhes poderia querer fazer mal e mostrando que o futebol é uma festa onde a vitória traz a alegria suprema! Desejei que vencessem este primeiro jogo em casa pelo Sporting CP e pelos seus Associados", prosseguiu.

Bruno de Carvalho nega, todavia, que ter usado a palavra "Presidente". "Em momento nenhum assinei Presidente mas sim assinei com um forte abraço. E sim, mandei as mensagens por respeito de 5 anos de trabalho conjunto e porque tenho saudades deles. Saudades de estar ali, de poder dar a minha quota parte de ajuda, de poder ser mais um naquele anel mágico antes de cada jogo, de poder ser a voz de todos os Sportinguistas em todas as modalidades do Clube, exigindo Atitude e Compromisso totais pois queremos ser felizes. Tenho saudades dos atletas e dos adeptos pois foi com o seu carinho e apoio que chegámos até aqui".