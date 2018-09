Qarabag em Alvalade com cara conhecida: "Já ganhei a todos os grandes de Portugal"

Vágner, guardião do Qarabag, reconhece favoritismo do Sporting, mas não deita toalha ao chão: lembra que ao serviço de Estoril e Boavista feriu não só o leão, mas também o Benfica e o FC Porto

O brasileiro apresenta o próximo adversário dos leões e garante que equipa de Peseiro não terá a vida facilitada para se apurar no Grupo E.

O Qarabag surge como um desconhecido para os adeptos portugueses. Como apresenta o clube?

-Atualmente é, sem sombra de dúvida, a maior equipa do Azerbaijão, pentacampeã, superprofissional e muito bem estruturada. Está ao nível dos "grandes" portugueses. Na última época, venceu o título com 16 pontos de avançado em relação ao segundo classificado [o Gabala]. Participa há seis anos seguidos nas provas da UEFA e, todos os anos, contrata jogadores de alto nível.

E em que posição coloca a equipa no grupo que tem pela frente na Liga Europa?

-Tenho uma filosofia muito particular: não olho para as camisolas, mas sim para o trabalho que realizo e a confiança que depositamos nos nossos objetivos. Em Portugal, ao serviço do Estoril e também do Boavista, consegui coisas fantásticas. Já ganhei a todos os "grandes" de Portugal. Claro que o Arsenal e o Sporting são os favoritos a passar o grupo, mas estamos motivadíssimos, pois sabemos que somos muito fortes a jogar em casa.

Guarda boas recordações...

-Sem dúvida. Por exemplo, com o Sporting, só perdi dois de sete jogos que realizei [ambos no Boavista, na época passada, somando ainda três vitórias e depois empates]. Gosto muito de jogar em Alvalade. Já ganhei lá [1-0, em 2013/14], mas não é isso. O Sporting é um clube com uma massa associativa fantástica.

E o que podemos esperar para este jogo de estreia do Grupo E, em Alvalade?

-Vamos assistir a um jogo entre duas equipas que gostam de ter bola. Tenho a vantagem de conhecer quase todos os jogadores do Sporting - penso que só não defrontei o Nani. Vai ser bem disputado e todos os adeptos vão apreciar.

É o "espião" do treinador?

- Não, não [risos]... O Qarabag é bastante competente na análise dos adversários. As pessoas não sabem o que é este clube e o futebol no Azerbaijão. Foi uma surpresa enorme quando cheguei aqui no ano passado. Dão-nos todo o apoio e só temos de pensar em jogar. Para além disso, o nosso atual treinador [Gurban Gurbanov] é também o treinador da seleção do Azerbaijão.

Pediu-vos cuidado com alguém em particular?

- Não prepara os jogos abordando as individualidades. Fala-nos sempre no coletivo e neste caso sabemos o poder do Sporting. É de grande nível.