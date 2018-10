Poltava espera o Sporting cheio de moral... e com claque polémica

Vorskla Poltava somou a quarta vitória consecutiva no campeonato.

No último teste antes de receber o Sporting, o Vorskla Poltava somou a quarta vitória consecutiva no campeonato ucraniano ao bater, fora de casa, o Desna por 2-0. Montado em 4x2x3x1, o próximo adversário dos leões na Liga Europa inaugurou o marcador logo aos 4", por intermédio do médio-ofensivo Kulach, e sentenciou o resultado com um golo de outro médio, desta feita Sharpar (62").

No final do encontro, Vasyl Sachko exaltou a subida da sua equipa ao quarto lugar da liga e explicou que o golo madrugador de Kulach lhe permitiu gerir a condição física dos seus jogadores, a pensar no "difícil" duelo de quinta-feira diante dos leões. "A equipa esteve concentrada e fez um bom jogo num campo complicado e traiçoeiro. Podíamos ter jogado com mais velocidade nalguns momentos, mas, por outro lado, soubemos preservar-nos para o duelo difícil com o Sporting", analisou o treinador do Poltava.

Polémica Claque exaltou Hitler

Na visita a Desna, a claque do Poltava criou polémica em todo o país ao apresentar-se com t-shirts com a cara de Adolf Hitler, ao qual chamou "artista austríaco".