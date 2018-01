Piccini falha jogo com o Marítimo

Lateral está a braços com problemas físicos

O lateral-direito Piccini (na foto) ficou fora das opções de Jorge Jesus para o encontro desta tarde frente ao Marítimo, ao que tudo indica por questões físicas, juntando-se assim a Mathieu.

O central enfrenta problemas nos gémeos da perna direita. Também Bruno César fica na bancada no embate com a formação insular, mas devido ao quinto amarelo que viu no Estádio da Luz.

Piccini já participou em 24 jogos esta temporada.