Peseiro pede bola e lembra Braga para destacar qualidade do Vorskla

Treinador do Sporting falou do adversário da Liga Europa em conferência de imprensa

Análise ao adversário: "Seria importante fazer uma segunda vitória no segundo jogo, seria passo importante para passar a fase de grupos. Para isso é preciso fazer um bom jogo. Temos a avaliação e análise ao que têm feito. Uma equipa que fez dois golos em Londres tem de ter qualidade. Venceram o Zorya, equipa que impossibilitou o Braga de estar nesta Liga Europa. Podem fazer avaliação que quiserem, mas sabemos que é uma equipa que tem características de jogo própria do contexto onde está. É uma equipa agressiva nos duelos, no jogo aéreo, que dá tudo, usa o jogo direto, procura as costas da defesa. Luta até ao final do jogo, como se viu com o Arsenal. Queremos ter mais bola, é necessário gerirmos e termos iniciativa, para não deixar o adversário empolgar-se na sua casa. Estamos precavidos, sabemos dificuldades. Não vai ser fácil. Estamos preparados para isso. Temos de ganhar as segundas bolas, é preciso foco e ser agressivo. Depois para fazer diferença é preciso ter bola, circular para desgastar o adversário."

Viagem longa: "Sabíamos do contexto da viagem e do adversário e do calendário. Estamos preparados para este jogo, pensámos nos cenários, mas não vale a pensa falar nisso. Este é o jogo mais importante agora e temos de o vencer."

Quando conseguirá colocar a equipa a jogar como pretende? "Está a exagerar-se na menor avaliação à qualidade do nosso jogo. Cada dia queremos fazer melhor. Por vezes não dão valor ao que temos feito. Estamos mais dominantes e controladores nos últimos jogos que temos feito. Mas ainda não estamos como queremos. Temos dado passos para isso."

Tempo para preparar para o jogo. "Chegámos agora, optámos por treinar no nosso relvado. Sei que o relvado aqui é bom, amanhã podemos testar."

Petrovic: "É o único seis que nós temos realmente. Tem características de jogar mais perto dos centrais. Tem cumprido, como todos os outros."