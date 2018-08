Peseiro lembra pré-época do Sporting: "Não sei se algum clube passou por esta experiência"

Estreia no campeonato: "Equipa está comprometida, com responsabilidade de jogar à Sporting, de fazermos o melhor em todos os jogos e todos os minutos, sabendo do que é necessário para iniciarmos bem o campeonato. Os jogadores querem jogar e começar com uma vitória."

Análise ao mercado do Sporting: "Isso é o menos importante hoje e amanhã. Temos ideias, já falámos, mas não vale a pena gastar tempo com isso. Sabemos do contexto específico desta pré-época. Não sei se algum clube passou por experiência destas. Realcei várias vezes que a primeira situação foi fazer regressar os jogadores que estavam em processo de rescisão. Para isso era necessário não preencher essas posições. Depois desse trabalho feito, e muito bem feito, foi necessário repor essas posições em que não conseguimos fazer regressar jogadores. Havia algumas questões e riscos nessa abordagem. Precisamos de jogadores que venham acrescentar valor e para isso estamos a lutar com outros clubes, outras ligas."

Sporting continua atrás dos rivais? "O mais importante agora é estabilidade e confiança. Podemos vencer amanhã."