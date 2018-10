Peseiro fala em contexto e lembra época 2004/05

Sporting perdeu com o Estoril, em Alvalade, e os adeptos despediram-se do treinador com assobios e lenços brancos

Análise ao jogo: "Sabíamos das dificuldades e da necessidade de gestão na nossa equipa. Tivemos três jogos em sete dias. Nesse quadro, o resultado é injusto. Merecíamos mais. Dentro do contexto, acho que fizemos um bom jogo e merecíamos outro resultado. Tinhamos o jogo controlado até ao empate, depois perdemos esse controlo. Infelicidade nossa nos dois golos. Merecíamos empatar ou vencer, num quadro de gestão. Não havia outra forma de encarar este jogo. A competição não acabou, está em cima da mesa. Foi um revés dentro do vínhamos a fazer bem."

Contestação das bancadas. Equipa tardar em convencer? "Em jogos menos bons que fizemos, com o Loures e hoje, tem a ver com os jogadores que mudámos. Acho que hoje foi bom, dentro do contexto. Da primeira vez que estive no Sporting também ouvi estas contestações e chegàmos à final da UEFA e estivemos próximos do título. Convivo bem com isso. O grupo está unido. Hoje havia um contexto específico. Não está perdido."

Ainda é preciso calma e paciência? "É necessário isso. Estamos em todas as frentes. Sabemos das dificuldades, onde estamos, onde queremos chegar. Há um contexto específico, quer-se tanto vencer que às vezes esquece-se isso. Perdemos o controlo do jogo, mas não nos tira a confiança. Fácil seria colocar os mesmos onze jogadores nestes três jogos. Difícil é tomar decisões importantes, usar jogadores que eram ou suplentes, ou não estavam no Sporting. Gosto deles, mas temos de os enquadrar dentro deste contexto, com confiança e passo a passo."

O que gostou dentro da exibição. "Até ao golo não deixámos o Estoril criar oportunidades. Depois sentimos esse golo, quisermos mexer algumas coisas. Pode haver alguma falta de ritmo e coordenação entre jogadores que têm estado mais tempo parado."

Bas Dost: "Era para jogar 45 minutos. Temos de ter cautelas. Era importante dar competição. Serviu para isso esse jogo."