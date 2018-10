José Peseiro e as palavras de Varandas: "Contribuí para a reabilitação desta equipa"

Questionado sobre a entrevista de Frederico Varandas ao Expresso, em que afirma já ter reforços garantidos para 2019, o técnico do Sporting recordou o processo da sua chegada ao clube de Alvalade.

Objetivo frente ao Boavista: "Sabemos que temos qualidade para vencer o Boavista, mas temos de demonstrá-la amanhã [sábado] em campo. Temos de estar no relvado focados, para nós vencer um jogo é uma obrigatoriedade, somos favoritos, queremos manter-nos na luta pelo título e por isso é obrigatório vencer".

Sobre Bas Dost e Mathieu: "A convocatória só sairá amanhã, são jogadores importantes, nunca nos queixámos disso, acreditamos muito neles. O Bas Dost e o Mathieu estão melhores, o Mathieu está bem, por isso é que foi convocado para o jogo anterior, e o Bas Dost deu boas indicações esta semana. Ainda vamos ter treino amanhã".

Sobre a entrevista de Varandas: "Não vou comentar a entrevista do nosso presidente, o que sei e posso recordar é que fui convidado para vir para o Sporting, aceitei esse desafio com espírito de missão e com muita responsabilidade e ambição contribuí para a reabilitação deste clube e de uma equipa. Sabemos o que sofremos até agora para cumprir com isso. Sabemos onde estamos, estamos em todas as provas em condições de as vencer, não estamos arredados de nenhuma. Com os jogadores, que ajudaram muito e que têm mostrado uma vontade de vencer muito grande. Estamos nesta estrada imbuídos da mesma ambição. A estabilidade é maior, com vontade de fazer as coisas certas. Uma grande capacidade de união, de trabalhar num clima que não foi muito simpático e muitas vezes adverso. E que este clima se replique entre todos os sportinguistas".

Vontade de vencer em todas as frentes: "Chegamos com vontade de vencer o Boavista, recordando que estamos em todas as frentes, estamos em condições de vencer todas as competições em que estamos inseridos. Temos noção da responsabilidade e do valor dos adversários e queremos vencer todos os jogos".