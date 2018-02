Pereira Cristóvão reage e diz que Bruno de Carvalho tem "Transtorno de Personalidade"

Antigo vice-presidente leonino reagiu ao facto de não ter sido convidado para uma sessão de esclarecimento promovida por Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho lançou um convite a vários sócios do Sporting para uma sessão de esclarecimento, a ter lugar no domingo, dia 11 de fevereiro, no âmbito da Assembleia Geral do próximo dia 17 de Fevereiro.

O presidente do Sporting nomeou os convidados, mas fez também questão de colocar na lista quatro nomes de pessoas que, por não serem sócios, não estão convidados para o encontro, como são o caso de Godinho Lopes e Paulo Pereira Cristóvão, membros da anterior direção dos leões.

O antigo vice-presidente já reagiu à não inclusão do seu nome na lista de convidados e não foi meigo. Paulo Pereira Cristóvão lembrou que o encontro vai realizar-se no "local do crime", referindo-se ao negócio Tanaka, partindo depois para várias considerações relativas à pessoa do presidente leonino. Diz que Bruno de Carvalho é um "cobarde do teclado", que "necessidade do clube e do atual emprego para viver" e remata afirmando que o líder verde e branco sofre de "Transtorno de Personalidade Histriónica" e tem "excesso de mimo".

Leia o comunicado de Paulo Pereira Cristóvão

"1) Venho através do presente manifestar o meu mais veemente desagrado pelo facto de não ter sido convidado para a sessão de esclarecimento que Bruno Miguel Azevedo vai promover domingo num hotel de Lisboa, por coincidência o mesmo onde o negócio Tanaka teve início. Dizem que o criminoso volta sempre ao local do crime mas neste caso Azevedo volta ao local onde já foi muito feliz como ele e eu bem sabemos. O resto, por muito que ele queira inventar outra realidade, é caso de polícia e tribunal.

2) Com efeito, já que as convocatórias incidiram sobre aqueles a quem Bruno Miguel apelidou de "gentalha", "sportingados", "híbridos" e demais denominações que o seu fraco equilíbrio mental e mal formação pessoal, permitiram que lhe saíssem dos dedos, seria da mais elementar justiça que esclarecesse TODAS as pessoas que entendeu difamar e injuriar. Pessoalmente e já agora em direto na TV e na presença de jornalistas. Isto sim seria de alguém com coragem mas, como já resultou evidente, Bruno Miguel Azevedo é cobarde e, para além de ser um cobarde que tanto se esconde por detrás de seguranças como se esconde por detrás da família, é ele o verdadeiro cobarde do teclado dos nossos dias. Isto de ser o "presidente sem medo" e depois de fugir das tribunas nos estádios adversários, escrever muito no facebook e não meter os pés nas reuniões da Liga, rotular pessoalmente sócios no facebook pessoal e depois chamá-los acompanhado de metade dos órgãos sociais bem como demais staff, não é de presidente sem medo mas sim de um garoto assustado que não controla o deslumbramento que o toma de vez em quando e depois não consegue lidar com as consequências dos seus impulsos.

3) Os sportingachos: São pessoas que necessitam do penacho ou do tacho que o Sporting lhes confere.

No topo desta lista está o próprio Bruno Miguel Azevedo, que, como é de conhecimento público, necessita do clube e do actual emprego para viver. Situação agravada pelo facto de o restante agregado familiar beber da mesma gamela.

Abaixo deste vem uma lista imensa de gente, alguns que o acompanharão em mais este seu devaneio.

Assim, não deixo de registar que se fará acompanhar do PMAG, pessoa que ainda há pouco tempo enxovalhou e apoucou, assim como substituiu em matéria de convocatórias de AGs, mas que nem por isso se verticaliza e se demite ou toma uma posição. Um distinto sportingacho, portanto.

Também o ainda presidente do concelho fiscal, pessoa que se predispôs a servir Bruno Miguel ao contrário do seu antecessor, se trata de um eminente sportingacho que atropela todas as leis e regulamentos para servir e satisfazer os desvarios de Azevedo.

Mais estranho, no meio disto tudo, é assistir ao triste papel desempenhado pela responsável jurídica do clube, Helena Morais. Publicamente a exorto a que, passando a "era Bruno Miguel", não espere por processos ou inquéritos e saia do clube pelo seu próprio pé.

4) Transtorno de Personalidade Histriónica (TPH) é definido pela Associação Americana de Psiquiatria como um transtorno de personalidade caracterizado por um padrão de emocionalidade excessiva e necessidade de chamar atenção para si mesmo, incluindo a procura de aprovação e reconhecimento.

É disto que padece, indubitavelmente, Bruno Miguel Azevedo. A esta condição acresce a má-educação, o excesso de mimo, o egocentrismo e, lá está, as inevitáveis cobardias e necessidade absoluta de manter o emprego.

Se relativamente à TPH já existem algumas terapias, normalmente administradas em grupo e talvez daí se justifiquem as constantes sessões de monólogos para ser ouvido, relativamente aos restantes traços psicológicos pouco há a fazer. É uma questão de deformação pessoal. O remanescente, como muitos já sabem, é caso de polícia e tribunais.

5) Aos restantes elementos da dita lista produzida por Bruno Miguel Azevedo deixo uma palavra de solidariedade porque sei que qualquer um deles é e será mais sportinguista do que Bruno Miguel alguma vez será, com o acréscimo de nenhum deles precisar do Sporting para sobreviver como é o caso daquele.

Uma palavra ainda de esperança porque os inusitados tempos passarão e passarão sem qualquer necessidade de sócios e ex-sócios irem participar em sessões de terapia grupal de alguém, que se os estatutos incluíssem a necessidade de testes psicotécnicos para os O.S., hoje continuaria naquela garagem debaixo de um viaduto em Telheiras a fazer de conta que era Presidente de uma Fundação e a passar as tardes no Café.

Lisboa, 10 de Fevereiro de 2018

Paulo Pereira Cristóvão"