Pereira Cristóvão em novo ataque cerrado a Nuno Saraiva: "Podia estar no Benfica"

O antigo dirigente do Sporting voltou a atacar o diretor de comunicação do clube leonino através de comunicado, voltando a referir-se a Saraiva como "pequeno funcionário", lançando novos desafios.

Paulo Pereira Cristóvão voltou a atacar Nuno Saraiva através de novo comunicado, divulgado esta segunda-feira. O antigo dirigente do Sporting refere-se novamente ao diretor de comunicação leonino como "pequeno funcionário" e lança-lhe uma série de desafios, acusando-o ainda de ter pedido emprego ao atual diretor de comunicação do Benfica.

"Após a última entrevista do pequeno funcionário Saraiva, o ainda diretor de comunicação do Sporting, constatou que o célebre ditado que refere 'homem pequenino, ou velhaco ou dançarino' se confirma. Com efeito, não se lhe reconhecendo qualquer dote de dançarino, sendo que neste aspeto como já referi, a sua especialidade ser copo na mão e confraternização à porta de discotecas, vem o pequeno funcionário Saraiva confirmar a velhaquice que possui porquanto, não tendo coragem para o dizer diretamente, insinua que eu já comemorei derrotas do meu clube. O pequeno funcionário Saraiva está hoje na folha de pagamentos do meu clube como poderia estar na folha de pagamentos do Benfica. Explique aos sócios quando e em que circunstâncias andou a pedir emprego ao atual diretor de comunicação do Benfica", atira Pereira Cristóvão, que volta a implicar Joana Ornelas, esposa de Bruno de Carvalho:

"Já que se comporta como um autêntico Gollum, que protege à exaustão o seu precioso patrão, é capaz de responder por ele às pertinentes perguntas já feitas, nomeadamente: A) Quem paga as viagens e estadias da mulher do Bruno Miguel? B) Quando a mulher do Bruno Miguel vai nestas viagens, vai em trabalho ou lazer? C) Se sim, qual é o trabalho? D) A assiduidade é um conceito que não se aplica à mulher do Bruno Miguel como se aplica aos restantes funcionários do Sporting", acrescenta, antes de pedir contenção a Nuno Saraiva: "Exorto o pequeno empregado Saraiva a conter-se nas suas afirmações quando refere que irei ser condenado disciplinar e criminalmente, primeiro porque as suas funções de teclista de Facebook estão muito abaixo dos órgãos jurisdicionais e, em segundo, porque quem se indigna com perguntas pertinentes, normalmente são as virgens vestais que não o são tanto assim".

Leia o comunicado de Paulo Pereira Cristóvão na íntegra:

"COMUNICADO/ DIREITO DE RESPOSTA PÚBLICA

Após a última entrevista do pequeno funcionário Saraiva, o ainda diretor de comunicação do Sporting Clube de Portugal, constatou que o célebre ditado que refere "homem pequenino, ou velhaco ou dançarino" se confirma.

1) Com efeito, não se lhe reconhecendo qualquer dote de dançarino, sendo que neste aspeto como já referi, a sua especialidade ser copo na mão e confraternização à porta de discotecas, vem o pequeno funcionário Saraiva confirmar a velhaquice que possui porquanto, não tendo coragem para o dizer diretamente, insinua que eu já comemorei derrotas do meu Clube.

2) O pequeno funcionário Saraiva está hoje na folha de pagamentos do meu clube como poderia estar na folha de pagamentos do Benfica. Explique aos sócios quando e em que circunstâncias andou a pedir emprego ao atual diretor de comunicação do Benfica.

3) Exiba aos sócios o seu último recibo de vencimento no DN e o último no Sporting. Aqui veremos o seu sportinguismo.

4) Explique aos sócios afinal quais são as suas concretas funções, para além de escrever uns posts no facebook. Sendo só isso que faz, parece-nos que não justifica o ordenado e restantes mordomias que beneficia atualmente no clube.

5) Explique aos sócios quem paga as multas nas quais é condenado quando, de sua própria vontade, escreve o que escreve no facebook e depois é condenado nas instâncias desportivas.

6) Já que se comporta como um autêntico Gollum, que protege à exaustão o seu precioso patrão, é capaz de responder por ele às pertinentes perguntas já feitas, nomeadamente: A) Quem paga as viagens e estadias da mulher do Bruno Miguel? B) Quando a mulher do Bruno Miguel vai nestas viagens, vai em trabalho ou lazer? C) Se sim, qual é o trabalho? D) A assiduidade é um conceito que não se aplica à mulher do Bruno Miguel como se aplica aos restantes funcionários do Sporting?

7) Estas questões são dirigidas ao pequeno empregado Saraiva porquanto já por diversas ocasiões vi as suas funções estendidas para carregador de bagagem do aeroporto de Lisboa, carregando diligentemente a mala do chefe quando ele chega com a mulher de mais uma "inauguração de academia".

8) Exorto o pequeno empregado Saraiva a conter-se nas suas afirmações quando refere que irei ser condenado disciplinar e criminalmente, primeiro porque as suas funções de teclista de facebook estão muito abaixo dos órgãos jurisdicionais e, em segundo, porque quem se indigna com perguntas pertinentes, normalmente são as virgens vestais que não o são tanto assim.

Lisboa, 10 de Outubro de 2017, Paulo Pereira Cristóvão"