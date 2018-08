Pedro Silveira renuncia a lugar na lista de Frederico Varandas

Em causa um áudio divulgado com parte de uma conversa que envolve o candidato

Pedro Luciano Silveira renunciou ao lugar que ocupava na Lista D, de Frederico Varandas, em que seria vogal do Conselho Diretivo, em caso de vitória.

O coordenador da secção de ESports do Sporting reagiu a um excerto de uma conversa que foi divulgado, no qual usava linguagem agressiva e dizia que iria comandar o Sporting em caso de vitória da lista D. "Tendo em conta o excerto de um áudio que veio a público completamente retirado do contexto, e no qual usaram abusivamente da minha privacidade e da minha imagem, fazendo montagens com fotografias minhas, e de parte do que disse, serve o presente para: 1. Comunicar que vou apresentar a minha renúncia à candidatura aos órgãos sociais do Sporting Clube integrado na Lista D; 2. Não quero que, de alguma forma, e quando há campanhas sujas em curso e inúmeras traições e tacticismos, beliscar uma candidatura, uma equipa, um projecto, em que acredito, em que me revejo, que apoio de alma e coração e que nos coloca no caminho de vencer."

O caso foi denunciado pela lista de Dias Ferreira, que pediu esclarecimentos à candidatura de Frederico Varandas, tendo sido mesmo emitido um comunicado da Lista F sobre o assunto. "1. Repudiamos frontal e cabalmente todo e qualquer comportamento que apele à violência, física e psicológica, ou que, com base na ameaça, vise semear o medo e a divisão da família Sportinguista; 2. Os recentes incidentes que ocorreram na Academia de Alcochete envergonharam-nos profundamente, e devem servir de exemplo para que não haja qualquer contemplação na denúncia pública deste tipo atitudes; 3. Qualquer candidatura que acolha quem defende a violência e a homofobia como instrumentos eleitorais deve merecer o mais veemente repúdio dos sócios do Sporting Clube de Portugal nas eleições de 8 de Setembro de 2018; 4. A bem da transparência eleitoral, o Dr. Frederico Varandas deve uma explicação a todos os sportinguistas: ou a referida gravação é falsa - o que merecerá o nosso mais premente repúdio-, ou o Dr. Frederico Varandas tem de retirar todas as consequências eleitorais das declarações proferidas pelo membro da lista por si encabeçada."