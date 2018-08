Paulo Lopo aceita convite de Rui Jorge Rego para liderar SAD

Comunicado da candidatura de Rui Jorge Rego dá conta que o atual líder da SAD do Leixões aceitou o convite

Rui Jorge Rego anunciou este domingo, através de um comunicado, que o atual presidente da SAD do Leixões, Paulo Lopo, aceitou o convite para liderar a Sociedade Anónima Desportiva do Sporting. "O atual administrador leixonense está há mais de ano e meio em Matosinhos e devolveu a credibilidade à instituição leixonense, que voltou a ter uma equipa competitiva e a almejar a outros voos", pode ler-se no comunicado da candidatura às eleições do Sporting.

Sobre o convite que recebeu, Paulo Lopo falou em desafio e disponabilidade " independentemente de continuar a ser o dono da maior parte do capital da SAD do Leixões". ""Este é um sonho que tenho desde criança. Estou totalmente focado no futebol e o projeto de Rui Jorge Rego [...]. "Eu e o presidente concordámos em tudo. E os meus objetivos são claros: Profissionalizar a SAD, ganhar títulos, ganhar dinheiro e internacionalizar a marca Sporting".

Por seu turno, o candidato às eleições de 8 de setembro, Rui Jorge Rego, disse. "Eu e o Sporting exigimos a Paulo Lopo que ganhe títulos, coloque a SAD a dar lucros, recupere a formação do Sporting, o seu ADN e valor económico nos mercados internacionais, que foi completamente descurado nos últimos anos e ainda um projeto para o departamento de Scouting, outro ativo tão maltratado ultimamente no Sporting"